1/o torneo eSport LegaPro a Juve Stabia

ROMA, 25 MAG - La Lega Pro guarda avanti con il torneo 'eSupercup Serie C' giocato al centro sportivo De Marchi di Pordenone tra tre ePlayer professionisti con le maglie di Pordenone, Juve Stabia e Virtus Entella, le tre squadre che si contendono la Supercoppa. In campo Dappo (Entella), Falcas (Pordenone) e GoldenBoy (Juve Stabia), con la vittoria finale della Juve Stabia. "Voglio sognare. Vinceremo anche la eChampions! Scherzo, ma l'idea di giocare il campionato della Lega Pro degli sport elettronici non è un sogno ma un progetto concreto - le parole del presidente della Lega pro, Francesco Ghirelli -. E questo nostro primo torneo ufficiale lo dimostra. Siamo una Lega obbligata a giocare d'anticipo su tutti gli altri, per questo cerchiamo di essere sempre più creativi e innovativi". "Straordinario che la Lega Pro abbia voluto cimentarsi per prima in questa nuova sfida sempre più appassionante.