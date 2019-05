Omicidio nel Milanese, fermato 37enne

MILANO, 25 MAG - Un 37enne di Paderno Dugnano (Milano) è stato fermato dai carabinieri perché ritenuto l'autore dell'omicidio dell'ex fidanzato della sua compagna, di 43 anni, questa mattina nel giardino della villetta di lei a Cusano Milanino (Milano). La vittima, almeno secondo una prima ricostruzione, sarebbe entrata nel cortile dell'abitazione della ex, per poi trovarsi davanti il nuovo fidanzato con il quale sarebbe nato un alterco. Ferito a un fianco, il 43enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove è poche ore dopo è morto. I carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.