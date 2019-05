'Spero continui sogno allenare Milan'

MILANO, 25 MAG - "Per me allenare il Milan è un sogno, è stato difficile, e spero che il sogno possa continuare. Per me è stato un grande onore allenare questa squadra e spero di allenarla il più a lungo possibile": così Rino Gattuso alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro la Spal. "Poi la società non mi ha mai detto di andare in Champions obbligatoriamente, mi ha detto di provarci - ha aggiunto -. Siamo arrivati all'ultima giornata e ci stiamo provando".