Fiorentina, Diego Della Valle in ritiro

FIRENZE, 25 MAG - Dopo il fratello Andrea, anche Diego Della Valle ha raggiunto Firenze per stare vicino alla squadra alla vigilia della partita contro il Genoa che vale la salvezza. L'imprenditore si è recato nell'albergo, alla periferia sud della città, dove i giocatori e lo staff tecnico sono in ritiro da ieri sera. Andrea Della Valle è arrivato già ieri in attesa dell'arrivo di Diego. Nel pomeriggio, intorno alle 17, è previsto l'allenamento di rifinitura al centro sportivo, al quale è probabile la presenza di entrambi.