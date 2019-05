Comune Mirandola paga funerarli vittime

MODENA, 25 MAG - L'amministrazione comunale di Mirandola pagherà le spese dei funerali e del trasporto delle salme delle due donne di 84 e 74 anni decedute a seguito dell'incendio doloso appiccato al comando della polizia municipale in via Roma, fatto accaduto la mattina di martedì 21. A comunicarlo è il Comune di Mirandola in una nota, spiegando che la decisione è stata presa dalla giunta che si è riunita questa mattina. Nella nota si spiega anche che non è ancora stata resa nota la data delle esequie.