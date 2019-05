Incendia casa ex che non vive più lì

BUSTO ARSIZIO (VARESE), 25 MAG - Un 55enne pregiudicato di Busto Arsizio (Varese), è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Busto Arsizio per stalking, incendio e minacce. L'uomo è accusato di aver dato fuoco - il 17 maggio scorso - all'abitazione dove vive una 25enne, convinto che si trattasse di quella della donna che perseguitava da qualche settimana dopo una breve frequentazione, ma che nel frattempo aveva cambiato casa. La giovane, soccorsa dai carabinieri, è uscita indenne dal rogo.