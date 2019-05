Calcio: Messi non dimentica "Liverpool macchia indelebile"

ROMA, 24 MAG - "Una macchia indelebile. Era già capitato a Roma e non doveva accadere ancora". A tornare sulla notte di Anfield che l'ha visto clamorosamente eliminato insieme al suo Barca è Leo Messi, oggi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Valencia. "E' stato duro, durissimo, una sconfitta ingiustificabile - ha detto - Era già capitato a Roma e non doveva accadere di nuovo. Sarà una macchia che resterà a prescindere dalla gara di domani, la stagione resterà macchiata da quewlla serata", ha aggiunto la 'Pulce' che comunque punta a "finire bene la stagione". Sull'harakiri di Liverpool comunque, Messi difende il tecnico Valverde: "Ho ascoltato e letto le critiche all'allenatore, ma credo che lui abbia fatto un lavoro impressionante. Penso che l'eliminazione in Champions non sia colpa sua, noi giocatori siamo gli unici responsabili". Valverde "mi piacerebbe che continuasse. In questa stagione possiamo fare un altro 'doblete' anche se resta l'amarezza per le due eliminazioni Champions".