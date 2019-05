Donne in Segreteria Sinodo,è prima volta

CITTA' DEL VATICANO, 24 MAG - Nuova svolta di Papa Francesco nelle nomine in Vaticano: per la prima volta ha designato delle donne come consultori della Segreteria del Sinodo dei vescovi. Si tratta di tre suore (suor Nathalie Becquart, già direttrice del servizio nazionale della Conferenza Episcopale Francese per l'Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni; suor Alessandra Smerilli, docente di Economia presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium, e Consigliere dello Stato della Città del Vaticano; suor Maria Luisa Berzosa Gonzalez, direttrice di Fe y alegria) e una laica (Cecilia Costa, docente di Sociologia presso l'Università Roma Tre).