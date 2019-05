Genoa, Preziosi incontra la squadra

GENOVA, 24 MAG - Ultimo allenamento prima della rifinitura di domani sotto lo sguardo attento di Enrico Preziosi arrivato al Signorini per caricare la squadra in vista della gara di Firenze. Il patron rossoblù ha pranzato con il tecnico Prandelli quindi si è intrattenuto con i suoi dirigenti ed in seguito ha parlato alla squadra per 15 minuti circa prima di assistere alla seduta imperniata su schemi sulle palle inattive e su conclusioni in porta. Preziosi è poi ripartito dal Signorini senza rilasciare dichiarazioni. Intanto anche i tagliandi in vendita libera per il settore ospite sono andati esauriti tanto che si sta valutando l'ipotesi di allargare la zona riservata ai tifosi genoani che al momento saranno in circa 2500 al Franchi per sostenere la squadra. Squadra che non potrà contare sugli infortunati Sturaro, Hiljemark e Favilli oltre che su Mazzitelli, Lazovic e Lerager che non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi. Domani ultima rifinitura che sarà preceduta dalla conferenza stampa di Cesare Prandelli.