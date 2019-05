Musica: hit parade, Izi ancora in vetta

ROMA, 24 MAG - Per la seconda settimana consecutiva, in testa alla classifica dei dischi più venduti della settimana (secondo le rilevazioni Fimi/Gfk) si posiziona il rapper Izi, tornato dopo due anni di silenzio con il disco Aletheia. Entra direttamente al secondo posto Vinicio Capossela con le sue Ballate per Uomini e Bestie, un compassionevole cantico delle creature tra Medioevo e contemporaneità, primo tra i vinili. Ultimo resiste in terza posizione con Colpa delle favole (e in nona con Peter Pan, mentre Pianeti è 17/o), davanti a Solo di Alberto Urso, il tenore finalista ad Amici che domani sera si gioca la vittoria finale nella quale è impegnata anche Giordana Angi, sesta con Casa. Tra i due giovani talenti sui inserisce il gruppo metal tedesco dei Rammstein con il disco che porta il nome della band. In settima posizione la rivelazione Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?, seguita da Salmo e il suo Playlist. Chiude la top ten Tish, ancora dalla scuola di Canale 5, con l'album omonimo.(ANSA).