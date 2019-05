Trump vuol togliere protezioni Obamacare a transgender

WASHINGTON, 24 MAG - L'amministrazione Trump ha proposto oggi una norma secondo cui la legge che vieta le discriminazioni sessuali nella sanita' non si applica all' identita' di genere, sollevando le proteste della comunita' Lgbt. La proposta ribalta la politica dell'amministrazione Obama, secondo cui le leggi contro la discriminazione sessuale proteggono anche i transgender nell'erogazione dei servizi sanitari. Ci sono ora 60 giorni di tempo per le osservazioni. Si prevede una nuova battaglia legale.