Pakistan: esplosione in moschea, almeno 3 morti

ISLAMABAD, 24 MAG - Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 15 ferite in una esplosione avvenuta all'interno di una moschea a Quetta, la capitale provinciale del Belucistan. Lo scoppio è avvenuto dentro alla moschea Rahmania Masjid situata nell'area di Pashtoonabad del centro di Quetta. I soccorritori e fonti della polizia hanno riferito che "due corpi senza vita e 15 feriti" sono stati trasportati all'ospedale civile di Quetta. Due dei feriti sono in gravi condizioni. Ancora in corso di accertamento le cause dell'esplosione.