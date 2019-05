Discoteca: otto nuovi indagati tra cui sindaco Corinaldo

ANCONA, 24 MAG - Ci sono otto nuovi indagati, tra cui il sindaco di Corinaldo Matteo Principi, nell'inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra nella quale la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, morirono cinque adolescenti e una madre 39enne. Dopo le indagini svolte con l'ausilio delle consulenze tecniche, i pm procedono anche contro i componenti della Commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni associati in seno all'Unione Misa - Nevola che rilasciò i permessi per il locale nel 2017: le ipotesi al vaglio sono concorso in omicidio (plurimo e aggravato) e disastro colposi e falsità ideologica. Erano già indagati altri nove adulti (gestori, proprietari e un addetto alla sicurezza) e un minore sospettato di aver spruzzato spray urticante scatenando la calca. Dopo il sequestro probatorio, la discoteca è stata ora sottoposta a sequestro preventivo su ordine del gip anche per gravi "carenze" che la rendono "inidonea alla destinazione a locale di pubblico spettacolo".