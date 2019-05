Salvini, al lavoro per evitare violenze

VERCELLI, 24 MAG - "Ho sentito il questore di Genova: non è possibile che ogni volta che scendono in piazza i centri sociali ci siano violenze. Stiamo studiando qualcosa per evitare questi fatti". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta i fatti di Genova a margine di un comizio elettorale a Vercelli. "Non è possibile che ci siano poliziotti e carabinieri perennemente aggrediti - aggiunge - gente che va in giro con i caschi, con le spranghe, con gli spray, con i bastoni, a volto coperto".