Ricerca, giunte comunali poco 'rosa'

BOLOGNA, 24 MAG - Uomo, cinquantenne, con un livello di istruzione medio-alto, docente, architetto, ingegnere o impiegato: è l'identikit medio degli amministratori locali uscenti negli oltre tremila comuni italiani che domenica 26 maggio sono chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali. A scattare la fotografia è l'Istituto Cattaneo di Bologna. Dall'analisi emerge che nell'attuale composizione delle giunte comunali c'è ancora un forte sbilanciamento a vantaggio degli uomini sulle donne: tra gli oltre 14 mila amministratori locali considerati, appena un terzo (32,7%) è di genere femminile. Quanto all'età, in media un amministratore locale in Italia ha 52 anni. L'età media più bassa (49 anni) nelle regioni rosse, mentre quella più anziana (53) nelle regioni del Nord-ovest, soprattutto nei comuni inferiori ai 15mila abitanti. I giovani under 30 sono appena il 4% della classe politica locale.