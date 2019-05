Zaia, voto Europee dà forza ad Autonomia

VENEZIA, 24 MAG - "Il voto di domenica è importante perché conferma la nostra forza per andare avanti con quei temi che sono i pilastri centrali della nostra azione. Tra questi sono primari l'autonomia e le infrastrutture". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito del voto per le europee. "Non esiste - ha proseguito Zaia - che si mettano in discussione le infrastrutture, che è come dire di voler riportare il paese al medioevo. Da queste elezioni, la forza dei voti che usciranno per la Lega sarà una dichiarazione chiara e diretta a sostegno dell'autonomia e delle infrastrutture degne di un paese moderno".