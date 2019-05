Miur, misure per assumere precari scuola

ROMA, 24 MAY - "Sì a misure uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sì a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013". Lo scrive il ministro dell'istruzione Marco Bussetti su Fb. Il governo recepisce quindi le richieste dei sindacati. Il ministro dell'istruzione spiega che dopo "il confronto costruttivo aperto insieme al presidente Giuseppe Conte a Palazzo Chigi lo scorso 24 aprile con le organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di recepire nel primo veicolo normativo utile la proposta unitaria presentata dai sindacati, che troviamo concreta, di buon senso e in linea con il contratto di governo". Soddisfatti i maggiori sindacati della scuola, che avevano siglato l'accordo con il Governo. Rimane invece forte l'ostilità del mondo della scuola contro l'autonomia differenziata.