Letta, Salvini fa fortuna sul disastro

PARIGI, 24 MAG - "Salvini sta costruendo la sua fortuna politica su un disastro economico. Tutti gli indicatori sono in rosso". Lo dice l'ex premier, Enrico Letta, intervistato dal quotidiano francese Le Monde. Riguardo la crisi migratoria, secondo Letta "bisogna creare un altro trattato, diciamo 'di Lampedusa', tra Francia, Germania, Italia o Spagna" per " organizzare la "ripartizione automatica dei richiedenti asilo" aggirando in questo modo l'ostruzionismo di Paesi come l'Ungheria di Viktor Orban. Quanto alla recente crisi politica tra Roma e Parigi, Letta sottolinea che "Francia e l'Italia sono condannate ad andare d'accordo".