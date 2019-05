Meloni, voto a Fdi è picconata a governo

ROMA, 24 MAG -"Votando Fratelli d'Italia si dà una picconata all'Europa della Merkel e di Macron e al governo ostaggio del movimento Cinque Stelle: FdI infatti è fondamentale per costruire un'altra maggioranza possibile in Europa e un'Europa più attenta ai bisogni dei cittadini ed è anche l'unico partito che può configurare un'altra maggioranza possibile per il governo nazionale". Lo ha detto in una intervista al Tg2 che verrà trasmessa nelle edizioni delle 13 il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia è l'unico partito che in questi anni è sempre rimasto saldamente nel centrodestra: noi patti con Renzi, con Letta e con Di Maio non ne abbiamo fatti - ha spiegato Meloni - chi vuole votare centrodestra e avere la garanzia che il suo voto non finirà in un accordo con la sinistra può scegliere Fratelli d'Italia. Il futuro del centrodestra? Lo vedremo anche sulla base del risultato di queste elezioni europee. Perché votare FdI e non Lega? Perché noi siamo stati coerenti