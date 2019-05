Di Maio, nel Pd comanda sempre Renzi

ROMA, 24 MAG - Il Pd "è sempre lo stesso partito, è solo un po' più subdolo perché ha un nuovo volto ma è sempre Renzi che comanda lì dentro". Lo ha detto il leader M5S Luigi di Maio ad Agorà su Rai3 citando il caso del salario minimo e la proposta, poi ritirata dai Dem, per "un salario minimo dei parlamentari". "Questo - ha aggiunto - non è un partito con cui si può lavorare in futuro". "Quando Zingaretti è diventato segretario Pd - ha ricordato Di Maio - ho detto 'avete una legge sul salario minimo, votiamo insieme maggioranza e opposizione' ma loro hanno ritirato la loro proposta dicendo che a qualche sindacato non andava bene e ne hanno presentata un'altra sul salario minimo dei parlamentari, poi ritirata. Se questa è la sinistra non ci voglio avere niente a che fare perché questa non è sinistra, non solo hanno tradito i lavoratori ma adesso senza pudore si presentano leggi per aumentarsi gli stipendi o reintrodursi i vitalizi".