Prodi, Zingaretti ha riaccorpato il Pd

ROMA, 24 MAG - "Ha riaccorpato il partito, cosa che era indispensabile. Poi dopo le elezioni, se avrà come io penso un risultato positivo, potrà produrre il rinnovamento. Aveva una campagna elettorale in cui il problema era la colla, non la benzina". Così Romano Prodi, a Circo Massimo su Radio Capital, apprezza i primi passi del neosegretario Pd Nicola Zingaretti.