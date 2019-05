Taiwan, è subito boom di matrimoni gay

PECHINO, 24 MAG - Taiwan ha celebrato oggi dozzine di nozze gay, a una settimana dal via libera parlamentare e nel giorno di entrata in vigore della legge sulla legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Una decisione senza precedenti in Asia, malgrado le fortissime resistenze di frange conservatrici e religiose, che ha spinto l'isola a confermare la sua leadership continentale nella difesa dei diritti Lgbt. Alle 10:00 locali (le 4:00 in Italia), si contavano, secondo gli attivisti, 166 matrimoni gay celebrati, di cui 50 tra uomini e 116 tra donne.