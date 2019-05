Petrolio: recupera dopo crollo vigilia, Wti a 58,61 dollari

ROMA, 24 MAG - Quotazioni del petrolio in recupero dopo il crollo della vigilia che aveva portato il prezzo del greggio Wti a scendere fino a quota 57,55 dollari al barile sulla spinta della sempre più accesa guerra sui dazi. Sul mercato after hour di New York il greggio recupera così oltre un dollaro a 58,61 dollari al barile mentre il Brent risale a quota 68,56 dollari con un aumento di 78 centesimi al barile. (ANSA).