Papa, evitare 'gattopardismo' Chiesa

CITTA' DEL VATICANO, 23 MAG - "Nel purificarci, nel riformarci dobbiamo evitare il 'gattopardismo', cioè il fingere di cambiare qualcosa perché in realtà non cambi nulla". Così il Papa nella messa per Caritas Internationalis. "Questo succede ad esempio - ha osservato - quando, per cercare di stare al passo coi tempi, si trucca un po' la superficie delle cose, ma è solo 'maquillage' per sembrare giovani. Il Signore non vuole aggiustamenti cosmetici, vuole la conversione del cuore, che passa attraverso la rinuncia. Uscire da sé è la riforma fondamentale".