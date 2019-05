Bus in scarpata, torna libertà autista

SIENA, 23 MAG - Il gip di Siena ha convalidato l'arresto dell'autista del bus di turisti finito ieri in una scarpata lungo l'Autopalio nel Senese, e al tempo stesso ha disposto che il conducente tornasse in libertà con il divieto, per un anno, di guidare un pullman. E' quanto deciso questo pomeriggio in occasione dell'udienza di convalida, inizialmente prevista per domani. Nell'incidente che ha coinvolto il bus è morto una donna e ci sono state decine di feriti. Il conducente, un 35enne originario di Castrovillari (Cosenza), è accusato di omicidio stradale e lesioni. Secondo gli inquirenti l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione dovuta ad alcune manovre sulla plancia di comando.