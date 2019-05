Mattarella, Italia partner per l'Africa

ROMA, 23 MAG - "I Paesi africani devono continuare a guardare all'Italia come a un Partner motivato e attento, impegnato a favorire una consolidata e produttiva interazione, cogliendo tutte le possibilità di cooperazione e crescita insite nel dialogo tra i nostri continenti". Lo sostiene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasione della "Giornata dell'Africa 2019", evento che si tiene alla Farnesina per i 56 anni dalla nascita dell'Unione Africana. "Nel 1963 la nascita dell'organizzazione per l'Unità africana - scrive nel messaggio Mattarella - pose le basi per un percorso di consolidamento e al contempo di integrazione e crescita a livello continentale. Stati e popoli africani seppero allora dar vita - ricorda il Presidente - a uno strumento di eccezionale significato che è andato rafforzandosi nel tempo, favorendo il dialogo all'interno del Continente e una interlocuzione sempre più intensa e diversificata al livello internazionale".