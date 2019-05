L.Percassi "Champions? Siamo sereni"

CALUSCO D'ADDA, 23 MAG - "Domenica sera sapremo con esattezza dove saremo e da persone semplici quali siamo affronteremo la cosa con grande serenità". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, dice la sua sulla corsa alla Champions della squadra, chiamata a difendere il terzo posto (ma va bene anche il quarto) contro il Sassuolo al Mapei Stadium: "Dopo l'esodo di tifosi a Roma per la Coppa Italia, ci attendiamo il pienone anche a Reggio Emilia e non possiamo che ringraziare il nostro pubblico -. C'è grande attesa, non parlo di occasione storica ma di momento importante come ce ne sono stati altri: dobbiamo essere consapevoli di aver comunque compiuto una cavalcata straordinaria, di cui tutta Bergamo va orgogliosa. Vivremo una grande serata comunque andrà, per il resto ci sono tante variabili in campo, tipiche di un campionato che vede molte concorrenti per lo stesso obiettivo. L'affronteremo con la mentalità di sempre, pronti a giocarcela come sempre, senza dare nulla per scontato".