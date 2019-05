'Picchiato mio figlio, l'ho visto morto'

MILANO, 23 MAG - "L'ho picchiato, poi l'ho visto morto, non credevo che l'avrei ucciso". Così, in sostanza, stamani nell'interrogatorio davanti al pm Giovanna Cavalleri, Aljica Hrustic, il 25enne di origini croate arrestato ieri per l'omicidio di suo figlio Mehmed di 2 anni e 5 mesi, ha ammesso di avere preso a botte il piccolo, dopo aver confessato anche ieri davanti agli investigatori. L'uomo, che nelle prossime ore sarà interrogato anche dal gip a San Vittore per la convalida del fermo e la misura cautelare, è apparso lucido.