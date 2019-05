India,Conte: ok Modi,democrazia dinamica

ROMA, 23 MAG - "Congratulazioni a Narendra Modi per aver vinto le elezioni legislative in India. La vitalità e il dinamismo tradizionali della democrazia indiana sono confermati. Auguro al leader e amico successo nel suo impegno". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un messaggio, in inglese, indirizzato al primo ministro indiano.