Consigliere City, Guardiola è seccato

ROMA, 23 MAG - "Guardiola è sulle spiagge di Abu Dhabi, e il primo ad essere seccato di questa situazione e' lui": lo ha detto Alberto Galassi, avvocato italiano e membro del cda del Manchester City, intervenuto in diretta telefonica a Sky, smentendo le voci su un accordo con la Juve: "E' un professionista serio, non riesce a capire perche' la sua parola non venga ascoltata - ha spiegato - La clausola rescissoria? E' una questione che non esiste, la settimana scorsa aveva detto 'quante volte devo dire che voglio restare al City?'. E' assurdo dover intervenire, come club, su qualcosa che non esiste". Galassi ha parlato delle trattative per il prolungamento del contratto di Guardiola al City ("non se ne è parlato") e del rapporto con la Juve. "Ci siamo sentiti e scambiati whatsapp con Nedved, e ci siamo fatti una risata: la situazione e' ridicola".