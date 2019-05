Ultrà Palermo a Roma: meritiamo rispetto

ROMA, 23 MAG - Cori contro la Lega di B e il suo presidente Balata, contro l'ex patron Maurizio Zamparini e quello di Lazio e Salernitana Claudio Lotito. E poi striscioni con la scritta "Palermo merita rispetto" e "Ultras! Gli unici puri in un calcio corrotto". È iniziata la contestazione dei supporters del Palermo a via Campania a Roma, dove alle 16:30 prenderà il via il processo di secondo grado alla Corte d'Appello federale. Il club rosanero ricorre contro la decisione del primo grado di retrocedere il club siciliano in serie C per illeciti amministrativi della gestione Zamparini nelle stagioni 2014-17.