Inter, Steven Zhang ad Appiano

MILANO, 23 MAG - Steven Zhang torna ad Appiano Gentile in vista della decisiva sfida dell'Inter contro l'Empoli. Il presidente nerazzurro ha assistito oggi agli allenamenti della squadra e ha pranzato con l'allenatore Luciano Spalletti, il direttore sportivo Piero Ausilio e i dirigenti Gardini e Baccin. Un modo, da parte di Zhang, per fare sentire la propria vicinanza alla squadra nella delicata settimana che porta alla gara di domenica, decisiva per la qualificazione in Champions League.