Huawei: Pompeo, 'non sta dicendo al mondo la verità'

NEW YORK, 23 MAG - Huawei non sta dicendo al mondo la verita'. Lo afferma il segretario di Stato Mike Pompeo in un'intervista a Cnbc. ''Mettere le proprie informazioni nelle mani del partito comunista cinese e' 'de facto' un vero rischio'' aggiunge Pompeo, osservando come la Cina presenta un rischio alla sicurezza nazionale.