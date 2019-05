Europee: appello industriali Italia Francia Germania

ROMA, 23 MAG - "La nostra unità è la nostra forza". I leader delle 'confindustrie' dei primi tre Paesi manifatturieri europei firmano insieme un appello "ai cittadini a votare per un'Europa più forte e unita". Vincenzo Boccia per Confindustria, Dieter Kempf per la tedesca Bdi, Geoffrey Rouz de Bézieux per la francese Medef, sottolineano: "Come imprenditori e, prima ancora, come cittadini pensiamo sia indispensabile dare un segnale forte ai Governi: il destino dell'Ue ci riguarda".