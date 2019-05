Presidio tifosi Palermo in Corte Figc

ROMA, 23 MAG - Sono già circa un centinaio i tifosi del Palermo a presidiare via Campania a Roma in attesa del processo di secondo grado innanzi alla Corte d'Appello federale con inizio alle ore 16:30. In primo grado, i giudici avevano stabilito la retrocessione in serie C del club rosanero per illeciti amministrativi della precedente gestione Zamparini, relativi alle stagioni 2014-17. Prevenendo la contestazione, la questura ha predisposto un ingente numero di agenti sul presidio di via Campania, per metà bloccata al traffico, e anche un rinforzo davanti alla vicina sede della Figc nel caso la protesta si dovesse estendere anche in via Allegri. Al momento la situazione è ampiamente sotto controllo e i tifosi rosanero appaiono pacifici e in attesa.