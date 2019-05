Tajani, non si strumentalizza crocifisso per elezioni

ROMA, 23 MAG - "Sono cattolico praticante, ho la stessa moglie da 30 anni, non sono un santo, ma il crocifisso l'ho a casa e lo venero in chiesa. Non abbiamo mai usato il crocifisso o il Vangelo per vincere le elezioni, non è uno strumento per prendere voti. Il Vangelo bisogna anche leggerlo e viverlo. Non si strumentalizza la fede, è una sorta di appropriazione indebita". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani al Forum ANSA, parlando del comizio di Matteo Salvini a Milano.