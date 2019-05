Fonti M5S, Di Maio contro delibera Coia

ROMA, 23 MAG - "Di Maio è stato chiaro più di una volta. La delibera Coia al Comune di Roma va ritirata subito. E questa è una posizione condivisa con la sindaca e con l'assessore competente. Quella deliberà non passerà con il M5S". Lo sottolineano fonti del M5S in merito alla delibera sugli ambulanti a Roma dopo la protesta di stamani presso il dipartimento dello sviluppo economico. "Alcuni operatori, disperati per le nuove regole che impedirebbero loro di continuare a lavorare, sono entrati nel dipartimento", spiega Alessia Salmoni responsabile commercio su aree pubbliche Uiltucs. "E' il normale epilogo quando si vuol togliere il lavoro alle aziende", aggiunge.