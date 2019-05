Falcone: Conte, commemorazione è diventata festa legalità

ROMA, 23 MAG - PALERMO, 23 MAG - "Oggi ricorre l'anniversario di una tragedia e ricordiamo un giorno di dolore. È questa la forza di tutti. Questa commemorazione è diventata la festa della legalità. Ricordiamo chi ha sacrificato la vita per contrastare la mafia. Oggi dobbiamo tutti sorridere, è il modo migliore per ricordare i nostri morti". Cosi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando agli alunni delle scuole riuniti nel Giardino della memoria a Capaci. Il presidente ha chiesto ai ragazzi cosa è la legalità? Un'alunna ha risposto: "Il rispetto di tutti e delle leggi". "Il rispetto delle leggi è fondamentale - ha aggiunto Conte - La mafia non ama le leggi. Ama le proprie leggi. Quelle dell'arbitro della forza e dei soprusi. Il contrasto della mafia è il rispetto dei percorsi democratici".