Brexit: Ue, con o senza May intesa non si rinegozia

BRUXELLES, 23 MAG - "La nostra posizione è chiara: l'accordo" sulla Brexit "non può essere riaperto o rinegoziato. Come detto in passato, possiamo rivedere la dichiarazione politica" a patto che non vada contro lo spirito dell'intesa. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas a chi chiede se l'Ue sia pronta a riaprire il negoziato con un nuovo premier britannico, nel caso delle dimissioni di Theresa May.