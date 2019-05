Calcio, Lega Pro partecipa a 'eSupercup'

ROMA, 23 MAG - La Serie C di calcio si apre agli sport elettronici, "decisione di grande apertura verso il futuro che è già un presente tra i giovani. Perciò la Lega Pro, nell'ottica del rinnovamento e del cambiamento che sta portando avanti, ha deciso di organizzare e disputare un primo torneo, 'eSupercup Serie C', sabato a Pordenone, giorno della sfida tra neroverdi e Juve Stabia, ultima gara di Supercoppa che si disputerà nel pomeriggio. Al primo torneo di eSport della Lega Pro partecipano ePlayer professionisti che rappresenteranno le 3 squadre impegnate nella Supercoppa, cioè Pordenone, Virtus Entella e Juve Stabia, indossando le maglie delle rispettive squadre. "Guardiamo al futuro sempre di più per andare incontro ai giovani che in questo modo avranno anche la possibilità di conoscere più da vicino la realtà delle squadre del loro territorio e delle loro città, a volte ignorate -ha detto il Presidente Francesco Ghirelli".