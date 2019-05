Venezia: vanno in concessione tombe di famiglia storiche

VENEZIA, 23 MAG - Il Comune di Venezia ha indetto un'asta pubblica per l'assegnazione della concessione di 17 tombe di famiglia che sono tornate nella disponibilità dell'Ente. Si tratta - secondo una nota del Comune - di manufatti dislocati nei vari cimiteri cittadini, 12 a San Michele, 2 a Mestre e uno rispettivamente al Lido, a Malamocco e a Burano, per un totale complessivo a base d'asta di oltre 2,5 milioni di euro, che verranno assegnati, con concessioni di durata novantanovennale. Tombe con una base d'asta che va dai 26.536,58 della tomba Serafini a San Michele ai 302.233,65 della Olivieri sempre a San Michele passando per i 139.707,07 della Riccardi a Mestre e i 94.324,46 della Rosada a Malamocco. Strutture, 11 delle quali sono vincolate dalla Sovrintendenza e che attraverso gli anni hanno raccolto le spoglie mortali dei componenti della famiglia concessionaria. Tra queste spicca, ad esempio, quella a Malamocco dove venne sepolto Orsmida Rosada che fu dal 1869 al 1882 sindaco di Malamocco.