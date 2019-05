Di Maio,governo avanti ma meno stronzate

ROMA, 23 MAG - L'abuso di ufficio "è un reato in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Sia chiara una cosa, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!". Lo scrive, su facebook, Luigi Di Maio. Voler togliere questo reato "è forse un modo per chiedere il voto ai condannati o per salvare qualche amico governatore?", attacca.