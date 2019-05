India: Narendra Modi verso vittoria

NEW DELHI, 23 MAG - Mentre stanno per essere ultimati in tutto il Paese i conteggi dei voti espressi, si profila una vittoria schiacciante della Nda, la coalizione del Premier Narendra Modi, che ottiene una vittoria senza precedenti, con una valanga di voti, molti più di quelli previsti dalla maggioranza degli exit polls. Secondo dati nazionali diffusi dalla Commissione Elettorale in tarda mattinata la Nda otterrebbe 345 seggi, l'Upa 79, la coalizione Mgb Mahagathbandhan 19 e gli altri partiti 99. (ANSA).