Auto contro camion in A4, due morti

Trieste, 23 MAG - Due persone sono morte stamani in un incidente stradale avvenuto nel tratto dell'A4 compreso tra Villesse e Redipuglia. Pochi minuti dopo le sette un'auto si è scontrata con un camion. Nello schianto sono deceduti i due occupanti del veicolo. Sul posto sono intervenuti un elicottero, una automedica e una ambulanza. Secondo quanto si apprende da Autovie Venete, nel tratto dell'autostrada A4 in direzione Trieste dove si è verificato l'incidente mortale, non ci sono cantieri e questa mattina non c'era alcuna coda o rallentamento. Per garantire i soccorsi, rivelatisi inutili perché gli occupanti della vettura sono morti all'istante, è stata decisa la chiusura del tratto e dell'entrata di Villesse e l'istituzione dell'uscita obbligatoria a Villesse. Secondo una ricostruzione l'automobile sarebbe finita sotto a un camion che era fermo in piazzola di sosta. Sul posto sono ancora presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, il 115 e i soccorsi meccanici. (ANSA).