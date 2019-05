Siria, Sandrini è arrivato a Brescia

BRESCIA, 23 MAG - Alessandro Sandrini è a Brescia. Il trentaquattrenne liberato ieri dopo due anni e otto mesi di sequestro in Siria, è arrivato alla stazione di Brescia questa mattina. Ad attenderlo c'erano la madre e il padre. Sandrini si è limitato a ringraziare lo Stato italiano per averlo riportato a casa. È stato poi accompagnato nel luogo di residenza dove da oggi è agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina, per un paio di colpi messi a segno prima del viaggio in Turchia dove è stato sequestrato.