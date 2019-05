Turchia: tensioni con Usa, possibile incontro Erdogan-Trump

ISTANBUL, 23 MAG - Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump potrebbero incontrarsi presto per affrontare le tensioni tra Turchia e Stati Uniti, in particolare sull'acquisto dei missili russi S-400 da parte di Ankara, per cui Washington ha minacciato imminenti sanzioni. Lo riferiscono fonti governative turche, secondo cui il faccia a faccia potrebbe svolgersi in Turchia - dove Erdogan ha invitato Trump, ricevendo "segnali positivi" sulla sua disponibilità - o a margine del G20 in Giappone del mese prossimo. "Stiamo lavorando al calendario", hanno assicurato le fonti, citate da media locali.