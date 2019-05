Finita rivolta nel carcere di Campobasso

CAMPOBASSO, 22 MAG - La protesta dei detenuti di Campobasso è rientrata dopo il colloquio avuto con la direttrice del carcere. Fonti dell'istituto hanno confermato che nella protesta non ci sono stati feriti né atti di violenza. Al centro della protesta ci sarebbero stati proprio alcuni provvedimenti addottati dalla nuova direttrice dell'istituto, Irma Civitareale arrivata da due mesi. "Dal suo arrivo ci sono state all'interno della struttura molisana delle nuove procedure di vita quotidiana che hanno completamente ribaltato ciò che in anni di lavoro da parte dei precedenti direttori della struttura era stato comunque realizzato. In una struttura che già di per sé è difficilissima da vivere'', afferma il responsabile di Antigone Molise Gianmario Fazzini. Ad innescare le tensioni sarebbero state le escandescenze di un detenuto, pare dovute alla negata concessione di telefonate.