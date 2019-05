Bus in scarpata: arrestato autista per omicidio stradale

SIENA, 22 MAG - E' stato arrestato il 35enne di Castrovillari (Cosenza), conducente del bus che stamani è finito in una scarpata sull'Autopalio. Nell'incidente una donna è morta e 37 persone sono rimaste ferite. Per l'uomo, interrogato a lungo a Siena dalla polstrada e dal magistrato di turno, le accuse sono di omicidio stradale e lesioni. Secondo quanto appreso l'uomo per una distrazione, sembra stesse facendo alcune manovre sulla plancia di comando del pullman, ha perso controllo del mezzo controllo che ha provato inutilmente ha riprendere. La misura dovrà essere convalidata domani da gip e stanotte il 35enne sarà trattenuto in camere sicurezza. I turisti ancora in ospedale sono 21 alle Scotte di Siena e uno a Poggibonsi. Gli atri 44 stanno rientrando in queste ore a Montecatini (Pistoia) da dove stamani la comitiva era partita per Siena.