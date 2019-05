Tassista incendiava le auto, arrestato

FIRENZE, 22 MAG - Un tassista fiorentino di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare ai domiciliari, con l'accusa di essere il piromane che tra novembre 2018 e aprile 2019 avrebbe appiccato tre incendi ad auto in sosta al Girone di Fiesole. Nei roghi sono andati distrutti sette veicoli. L'uomo è stato identificato grazie a filmati girati da telecamere di sorveglianza della zona. Secondo quanto spiegato, i militari, coordinati dal pm Benedetta Foti, sono risaliti a lui grazie a un controllo sulla banca dati dell'anagrafe canina che ha permesso di accertare il possesso da parte dell'uomo di un cane di razza golden retriever. L'animale compare più volte nei filmati. Altro elemento che ha permesso di risalire al tassista è stata la sua auto per via della lampadina di posizione posteriore sinistra guasta. La misura di custodia cautelare è stata disposta dal gip Antonella Zatini.