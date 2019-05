Finmeccanica: Cassazione assolve Orsi e Spagnolini

ROMA, 22 MAG - Confermato dalla Cassazione il proscioglimento dall'accusa di corruzione internazionale e false fatture per gli ex ad di Finmeccanica e Agusta Westland, Giuseppe Orsi e Bruno Spagnolini, in relazione alla vicenda delle presunte tangenti per la fornitura di elicotteri all'India. Respinto il ricorso del Pg di Milano contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano l'8 gennaio 2018. Respinti anche i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero della Difesa dell'India.